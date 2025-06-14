Vanın Bahçesaray’ında Yangın Çocuk Öldü

YANGINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 14 yaşındaki bir çocuk, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Güneyyamaç Mahallesi’nde Kadir Celayir’e ait 3 katlı binada gerçekleşti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorluk çeken itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını kontrol altına alarak evlere sıçramasını önledi. Ekipler, yangını söndürdükten sonra içeri girdiğinde 14 yaşındaki M.C.’nin cansız bedenine ulaştı. M.C.’nin cenazesi, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri incelemelerini başlattı.