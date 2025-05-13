Vanlı Anne: “Dualarımız Kabul Oldu”

YÜREĞİ YANAN ANNELERİN DUASI KABUL OLDU

Van’da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetine katılan Nazlı Sancar, “Umudumuz arttı. Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu” diyerek, çocuklarının geri dönmesiyle ilgili umutlarının güçlendiğini vurguladı. Şu an 101. haftalarını doldurdukları eylemde, PKK’nın fesih kararının, annelerin gözyaşlarının son bulması ve çocuklarına kavuşmaları anlamına geldiğini belirtti.

BARIŞIN KOKUSU GÜZEL

Nazlı Sancar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Silahların bırakılması, evlatlarımıza kavuşma yolunun açıldığını ifade ediyor” diyerek, büyük bir sevinç duyduklarını dile getirdi. Sabah saatlerinden beri “gözün aydın” mesajları aldığını ve Allah’ın izniyle çocuklarına kavuşacaklarını belirtti. Sürecin olumlu gittiğini aktaran Sancar, “Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Anneler artık ağlamasın. Yeter, ‘edi bese’ diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN KUCELTIMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Evlat hasreti çektiklerini vurgulayan Sancar, devlet yetkililerine de seslenerek, “Çocuklarımız döndüklerinde, onları cezaevine atmasınlar. Ellerini kelepçelemeden bizlere teslim etsinler. Bu çocukları okumak için değil, savaşmaları için götürdüler. 8 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar silah altına alındı. Bu nedenle döndüklerinde onları ceza yerine ailelerine teslim etsinler. Biz sadece çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz” dedi.