Vanlı Boksörler Altın Madalya İstiyor

SPORCULARIN HEDEFİ ALTIN MADALYA

Vanlı milli boksörler Ahmet Pekel ve Şeyma Düztaş, 2025 yılı Dünya Boks Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönmeyi planlıyor. Bu önemli organizasyon, İngiltere’nin Liverpool kentinde 4-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ahmet Pekel, 65 kilogramda; Şeyma Düztaş ise 80 kilogramda milli takımın formasını giyerek mücadele edecek.

ANRENÖRÜN DESTEK SÖZLERİ

Milli takım antrenörü Ayhan Öz, sporcuların hazırlık sürecinin 10 aydan fazla sürdüğünü belirtiyor. Öz, “Hedefimiz altın madalya” diyerek takımın başarılı olması için gereken motivasyonu artırma çabasını vurguluyor. “Van’da boksta başarıdan başarıya koşuyoruz. Şehrimizde sayısız milli sporcu yetiştirdim. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen sayın valimize, gençlik ve spor il müdürümüze teşekkür ederim. Ülkemizi yurt dışında 2 Vanlı sporcunun temsil etmesinin onur ve gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz İstiklal Marşı’nı okutmak.” diye ekliyor.