Vanlı Nafiye Olgun, Galatasaray Maçını İzledi

HASTALIĞI NEDENİYLE YATAĞA BAĞIMLI

Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan sarı-kırmızılı takım hayranı Nafiye Olgun, Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu ve Barış Alper Yılmaz ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Nafiye, 7 yaşında LGMD kas hastalığına yakalandı. O tarihten beri yatağa bağlı bir yaşam sürdüren Nafiye, kendisini ziyaret eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya hayalinin Galatasaraylı futbolcularla iletişim kurmak olduğunu belirtti.

Görüşmenin gerçekleştirilmesi için eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın girişimleri sonucunda Nafiye, Bodrumspor maçı öncesinde Galatasaray’ın etkili oyuncularından Barış Alper Yılmaz ile telekonferansta bir araya geldi. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan’ın hediye ettiği Galatasaray formasını giyen Nafiye, Galatasaraylı futbolculara el salladı. Nafiye, Galatasaraylı futbolcularla karşılıklı el salladıktan sonra eski Bakan Kaya ile WhatsApp üzerinden bir görüşme yaptı. Görüşmesinde Kaya’ya duyduğu mutluluğu ifade eden Olgun, teşekkürlerini iletti.

Çocuklar ile görüntülü görüşme gerçekleştiren eski Bakan Kaya, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı. Kaya, çocukların sağlık durumlarını sorguladı ve Nafiye’ye maçıyla ilgili düşüncelerini sordu, formasının ona çok yakıştığını ifade etti. Ayrıca Kaya, diğer kardeşleriyle birlikte Beşiktaş maçına götürüleceklerinin bilgisini de verdi. Daha sonra Muhammed Nasır ve Ruken ile konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istedi.

AİLENİN İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatları doğrultusunda Olgun ailesinin misafiri olduklarını belirtti. Kanan, “Bugün özellikle kızımız Nafiye’nin Galatasaray maçını canlı izleyebilmesi için burada bulunuyoruz. Sinevizyon gösterimi ile Galatasaray oyuncularıyla görüntülü görüşme fırsatı elde ettik. Bu süreçte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın talimatıyla ailemizin ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olduk. İhtiyaçlar konusunda destek olan herkese, özellikle de Fatma Betül Sayan Kaya’ya teşekkür ederiz. Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, onların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ailemiz artık yalnız değil. Bugün ne olursa olsun farklı takımlardan olsak da hepimiz Galatasaraylıyız” ifadelerini kullandı.

Kas hastalığı nedeniyle üç çocuğunun da 7 yaşından beri yatağa bağımlı yaşadığını belirten baba Şerafettin Olgun, bu mutlu anı yaşatan eski Bakan Kaya ve Ümit Kanan’a teşekkürlerini iletti. Konuşmalardan sonra, Beşiktaşlı ağabeyi ve ablasıyla birlikte Galatasaray-Bodrumspor maçını izleyen Nafiye Olgun, takımının golü anında sevinç çığlığı attı. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Olgun, bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkürlerini ifade etti.