Vanlı Sporcular Dünya Şampiyonası’nda

SPORCULARLARIN DÜNYA ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Vanlı sporcular Ahmet Pekel ve Şeyma Düztaş, 4-14 Eylül 2025 tarihlerinde İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar ve Erkekler Boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Bu iki milli boksör, önceki Türkiye şampiyonasında gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ŞAMPİYONADA RİNGE ÇIKAN İSİMLER

Ahmet Pekel, 65 kiloda, Şeyma Düztaş ise +80 kiloda milli forma ile ringe çıkacak. İkili, hem Van’ı hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

ANRENÖRDEN DESTEK ÇAĞRISI

Vanlı milli takım boks antrenörü Ayhan Öz, müsabaka ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Şampiyonadaki hedefimiz milli marşımızı okutmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak” diyen Öz, boks branşına daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Öz, “Turnuvada sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere tüm büyüklerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Vanlı sporcuların ülkelerini temsil etmeleri büyük bir gururdur. Yaklaşık 10 aydır şampiyonaya hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu noktada, pek çok taraftarın ve spor severin desteği ile başarılı sonuçların elde edilmesi umuluyor.

