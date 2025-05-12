Vanlı Usta Saatleri Tamir Ediyor

MEHMET İNSEL’İN ANİTAK SAAT TAMİRCİLİĞİ

Van’da babasından miras kalan saat tamirciliği mesleğini sürdüren Mehmet İnsel, küçük dükkanında zamanı yansıtan antika saatleri özenle tamir ediyor. Günümüzde pilli ve fabrikasyon saatlerin yaygınlık kazanmasıyla birlikte, dönemlerinin teknolojisiyle var olmaya çalışan antika saatler, hala koleksiyonerler ve nostalji tutkunları için büyük bir ilgi görüyor. Van’ın sakin sokaklarında bulunan bu mütevazı atölyede, İnsel hem babasından kalan mirası yaşatıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş bir zanaatı ayakta tutmaya özen gösteriyor. Eski dönemlerin izlerini taşıyan cep saatleri ve kol saatleri gibi birçok tarihi parçayı itinayla onaran ustalık, saatlerin yalnızca mekanik aksamdan ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişin hatıralarını da taşıdığını gösteriyor.

GELENEĞİ YAŞATMA ÇABASI

İHA muhabirine konuşan İnsel, 40 yılı aşkın süredir babadan kalma iş yerinde saat tamiri yaptığını belirtti. “Klasik saatlerden otomatik saatlere kadar her türlü saati tamir ediyorum. Müşterilerimizin getirdiği 40-50 yıllık saatler var. Otomatik ve kurmalı saatler hala tamir edilebiliyor. Özellikle genç neslin artık pek anlamadığı bu saatlerin bakımını yapmaya devam ediyoruz” dedi. Akıllı saatlerin son dönemlerde popülerlik kazanmasına rağmen, tamirlerinin zorluğu nedeniyle pek tercih edilmediğini ekledi. İnsel, köstekli saatlerin de taşınabilir şekilde tasarlandığını belirterek, bu saatlerin hem pilli hem de kurmalı olabildiğini söyledi. Gençler arasında bu saatlere olan ilginin arttığını vurguladı.

TUTKU HALİNE GELMİŞ

Saatlerin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu ifade eden İnsel, “Hala saat takan ve saatle ilgilenen çok kişi var. Bu ilgi devam ediyor. Günümüzde her şey baskı motorlarla üretiliyor ama eski saatler hem daha kaliteli hem de yapımı ve onarımı daha kolay” şeklinde konuştu. “Hangi saat olursa olsun, genelde tamirini yapabiliyoruz. Bugüne kadar birçok eleman aldım ama kimse uzun süre bu işi yapmak istemiyor. İnsanlar zahmetli işlerden kaçıyor. Bu mesleği rahmetli babamdan öğrendim” diyerek, 40 yıl boyunca bu geleneksel mesleği yaşattığını belirtti. Son olarak, nostaljik bir atmosfere sahip olan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gün ziyarette bulunmasını isteyen İnsel, bu dileği için umutla bekliyor.