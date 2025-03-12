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Vanmall’dan Edremit Huzurevi İftarı Etkinliği

VANMALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİĞİ YAPTI

Vanmall Alışveriş Merkezi GLA Yönetim A.Ş., Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bireylerle iftar sofrasını paylaştı ve anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde, GLA yönetimi, huzurevi sakinleriyle birlikte iftar açarak bu özel anı paylaştı.

ETKİNLİKTE YAŞLILARA DEĞER VERİLDİ

İftar etkinliği bir lokantada düzenlendi. GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, etkinlikte sadece Ramazan’ın manevi havasını yaşatmakla kalmadıklarını, aynı zamanda yaşlı bireylerle bir arada olmanın önemine de vurgu yaptıklarını belirtti. Çelik, “Edremit Huzurevi sakinlerinin katıldığı iftar yemeğinde, lezzetli yemekler eşliğinde keyifli bir akşam geçirildi” diye ifade etti.

BAĞLAR GÜÇLENDİRİLDİ VE MÜZİK İLE RENKLENDİRİLDİ

İftar programı, toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı artırdı. Aynı zamanda, etkinlikte Ramazan’ın ruhuna uygun mini bir ney konseri de gerçekleştirildi. GLA Yönetim A.Ş. olarak toplumla olan bağlarını güçlendirmeyi ve yaşlı bireylere değer vermeyi amaçladıklarını ifade eden Çelik, “Ramazan ayının bereketiyle hep birlikte bir arada olmanın mutluluğunu paylaştık” dedi.

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