Vanspor, Aksarayspor ile 2-2 berabere

Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur’un ilk maçında 68 Aksarayspor ile karşılaştı ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler Gürcan Hasova, Azem Zorlu ve Faruk Yağlı’nın yönettiği karşılaşmada, Vanspor’un kadrosu Taha Cengiz Demirtaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Sabahattin Destici (Hasan Bilal dk. 61), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Samed Ali Kaya dk. 86), Eyüp Akcan (Serkan Odabaşoğlu dk. 69), Harun Kavaklıdere (Batuhan Kör dk. 61), Mert Örnek (Medeni Bingöl dk. 86) ve Okan Eken’den oluştu.

GOLLERİN HİKAYESİ

Aksarayspor ise Ali Türkan, Oğuzhan Açıl (Ercan Yazıcı dk. 73), Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk 90+4), Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün (Şahin Fıstıkçı dk. 83), Abdurrahman Canlı ve Onur Ural (Doğan Ateş dk. 73) kadrosuyla sahada yer aldı. Maçta goller Okan Eken (dk. 37) ve Harun Kavaklıdere (dk. 40) ile Vanspor’dan, Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 10) ve İbrahim Yıldız (dk. 53) ile Aksarayspor’dan geldi.

İKİ TAKIMIN EŞİT SÜREÇLERİ

Maçta toplamda sarı kart gören oyuncular arasında Vanspor’dan Sabahattin Destici, Bekir Can Kara ve Yusuf Abdioğlu, Aksarayspor’dan ise Sezer Yıldırım, Abdurrahman Canlı, Ahmet Kağan Malatyalı ve Doğan Ateş yer aldı.