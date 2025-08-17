Haberler

Vanspor, Erokspor’u 1-0 Yendi

MATCH DETAILS

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen Vanspor FK ve Esenler Erokspor karşılaşması, Hakem Gürcan Hasova tarafından yönetildi. Vanspor FK’nın önceki sezondan kalan cezası sebebiyle kırmızı-siyahlı taraftarların stadyuma girişi yasaklandı.

Yoğun bir mücadeleye sahne olan maçta Esenler Erokspor’dan Onur Ulaş, 26’ncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarının sonuna yaklaşırken, 46’ncı dakikada Vanspor bir penaltı kazandı. Anestıs Vlachomıtros, penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ancak kaleci Muhammed Birkan Tetik bu vuruşa başarılı bir şekilde müdahale etti.

Maçın 57’nci dakikasında, Vanspor’un geliştirdiği bir atak sonucunda Ivan Cedric, kaleye gönderdiği topu ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi. Vanspor, bu golle birlikte maçı galip tamamlayarak sahadan zaferle ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.