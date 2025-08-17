Vanspor, Erokspor’u 1-0 Yendi

MATCH DETAILS

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen Vanspor FK ve Esenler Erokspor karşılaşması, Hakem Gürcan Hasova tarafından yönetildi. Vanspor FK’nın önceki sezondan kalan cezası sebebiyle kırmızı-siyahlı taraftarların stadyuma girişi yasaklandı.

Yoğun bir mücadeleye sahne olan maçta Esenler Erokspor’dan Onur Ulaş, 26’ncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarının sonuna yaklaşırken, 46’ncı dakikada Vanspor bir penaltı kazandı. Anestıs Vlachomıtros, penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ancak kaleci Muhammed Birkan Tetik bu vuruşa başarılı bir şekilde müdahale etti.

Maçın 57’nci dakikasında, Vanspor’un geliştirdiği bir atak sonucunda Ivan Cedric, kaleye gönderdiği topu ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi. Vanspor, bu golle birlikte maçı galip tamamlayarak sahadan zaferle ayrıldı.