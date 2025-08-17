Vanspor, Erokspor’u 1-0 Yendi

MAÇ SONUCU

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Esenler Erokspor’u ağırladı ve maçı 1-0’lık skorla kazandı.

MAÇ DETAYLARI

Karşılaşma Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. Hakem Gürcan Hasova, Sezgin Çınar ve Furkan Ulu, maçı yönetmekteydi. Vanspor FK, şu oyuncularla sahada yer aldı: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Anestıs Vlachomitros (Batuhan Kör dk. 80), Alıou Badara Traore (Jefferson Nogueira Junior dk. 46), Francesc Crespi Regis, I Van Cedric Bikoue Embolo, Benito Ramirez Del Toro (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 80), Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 90+2), Mehmet Özcan (Mert Çölgeçen dk. 66), Erdem Seçgin ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu. Yedeklerde ise Abdulsamed Damlu, Mehmet Manış, Hasan Bilal, Bekir Can Kara, Burak Kavlak bulundu. Teknik direktörleri Hakan Kutlu.

Esenler Erokspor ise; Muhammed Birkan Tetik, Dimitri Kevin Cavare, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Enes Alıç, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berat Luş dk. 72), Guelor Kanga Kaku (Eray Korkmaz dk. 30), Mame Mor Faye (Mikail Okyar dk. 39), Amilton Minervino da Silva ve Olarenwaju Ayobami Kayode (Hamza Catakovic dk. 73) ile mücadele etti. Yedekte Osman Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Yunus Emre Gedik, Yusuf Yucer, Altar Han Hidayetoğlu ve Muhammet Harun Genç bulunmaktaydı. Osman Özköylü, takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

GOL VE DİĞER OLAYLAR

Maçta tek gol, 57. dakikada I Van Cedric Bikoue Embolo’dan geldi ve Vanspor FK’nın galibiyetini sağladı. Ayrıca, Esenler Erokspor’dan Onur Ulaş, 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı kartlar ise Vanspor FK’dan Mehmet Özcan ve Erdi Dikmen ile birlikte Esenler Erokspor’dan Dimitri Kevin Cavare için gösterildi.