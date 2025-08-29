Haberler

Vanspor Fk, Bandırmaspor’a 2-1 Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

1. Lig’de mücadele eden Vanspor FK, Bandırmaspor’u kendi sahasında ağırladı. Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar stadyuma kabul edilmedi. Maç, Bandırmaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın hakemliğini Davut Dakul Çelik yaptı.

BANDIRMASPOR’UN GOLLERİ

Çekişmeli geçen mücadelede Bandırmaspor, 11 ve 45’nci dakikalarda Douglas Tanque’nin attığı gollerle öne geçti. İkinci yarının başında, 52’nci dakikada Vanspor FK’nın golü Ivan Cedric’ten geldi. Ancak maçın sonucu değişmedi ve Bandırmaspor, sahadan 2-1 galip olarak ayrıldı.

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

