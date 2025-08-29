Vanspor Fk, Bandırmaspor’a 2-1 Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

1. Lig’de mücadele eden Vanspor FK, Bandırmaspor’u kendi sahasında ağırladı. Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar stadyuma kabul edilmedi. Maç, Bandırmaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın hakemliğini Davut Dakul Çelik yaptı.

BANDIRMASPOR’UN GOLLERİ

Çekişmeli geçen mücadelede Bandırmaspor, 11 ve 45’nci dakikalarda Douglas Tanque’nin attığı gollerle öne geçti. İkinci yarının başında, 52’nci dakikada Vanspor FK’nın golü Ivan Cedric’ten geldi. Ancak maçın sonucu değişmedi ve Bandırmaspor, sahadan 2-1 galip olarak ayrıldı.