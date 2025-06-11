Vanspor FK Başkanı Temel Açıklama Yaptı

VANSPOR FK BAŞKANI BİLGİ VERİYOR

Trendyol 1. Lig’e yükselen Vanspor FK’nın başkanı Erol Temel ve yönetimi, Elite World Van Otel’de ulusal ile yerel basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında yeni sezon hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Temel, dört yıllık başkanlık döneminde yaşananları değerlendirirken Vanspor’a yaptığı maddi katkının büyük kısmının kendi cebinden karşıladığını ifade etti.

HARCADIĞIM PARANIN MİKTARI

Başkan Temel, Vanspor için toplamda 259 milyon TL harcandığını açıklayarak, “Bazıları hala konuşuyor ama bu kardeşiniz Vanspor için cebinden 100 milyon TL verdi. Her harcamanın belgesi var” şeklinde konuştu. Ayrıca mevcut stadyumun zemininin futbolcu sağlığı açısından risk oluşturduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konudaki uyarılarına değindi. Bunun üzerine, takımın iç saha maçlarını Van dışında oynama kararı aldığını duyurdu.

MODERN BİR STADYUM PROJESİ

Erol Temel, “Van’da maalesef modern ve uygun şartlarda bir stadyum bulunmuyor. Zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle, maçlarımızı İstanbul’da oynamak zorundayız.” diyerek yaşanan sıkıntıları özetledi. Ancak, Van’a yakışan bir stadyum projesinin tamamlandığını ve bu projenin kısa süre içinde ihale sürecinin başlatılacağını belirtti. Temel, “Bu sezon değil ama önümüzdeki yıllarda Van gerçek bir stadyuma kavuşacak” dedi. Toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.