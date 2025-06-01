Vanspor FK, Batman Petrolspor’u Yendi

VANSPOR FK’NIN ŞAMPİYONLUĞU KENTİ BAYRAM HAVASINA BOĞDU

Vanspor FK, TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarla 5-4 mağlup ederek 1. Lig’e yükseldi. Kayseri’de gerçekleştirilen bu heyecan dolu mücadele, normal süresi golsüz sona erdi. Penaltılardaki başarısı ile Vanspor FK, ligdeki yerini almayı başardı.

HALK, MAÇI DEV EKRANDA TAKİP ETTİ

Maçın heyecanı, binlerce taraftar tarafından kent merkezinde kurulan dev ekranda takip edildi. Penaltı atışlarındaki galibiyet, büyük bir sevinç patlamasına yol açtı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Vanlılar sokaklara fırladı, bayraklarla süslenen caddelerde araç konvoyları oluştu. Gece boyunca meşaleler, davullar ve tezahüratlar şehri inletti.

KUTLAMALAR YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Kent merkezindeki kutlama alanında insanlar adım atacak yer bulamazken, genç yaşlı, kadın erkek herkes Vanspor’un tarihi zaferini birlik halinde kutladı. Güvenlik güçleri, bu büyük katılımın oluşturduğu kalabalıkta olumsuz bir durum yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Vanspor FK’nın bu başarısı, Van halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu ve kutlama coşkusu, kentin dört bir yanına yayılarak geç saatlere kadar devam etti.