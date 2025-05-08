Vanspor FK’nın Galibiyeti Sevinçle Kutlandı

VAN’DA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Vanspor’un TFF 2. Lig Play-off 1. Turu’nda Menemen FK’yı mağlup etmesi, Van’da büyük bir heyecan yarattı. Kentin meydanında dev ekrandan maçı izleyen yüzlerce taraftar, 3-1’lik galibiyetle birlikte coşku dolu anlar yaşadı. Takımlarının her golüyle sevinç çığlıkları atan taraftarlar, meşaleler yakarak meydanı kutlama alanına çevirdi.

GALİBİYET ÖNEMLİ BİR ADIM

Mücadele Menemen İlçe Stadı’nda gerçekleşti. Vanspor, maçın ilk dakikalarından beri rakibine üstünlük sağlayarak sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından kırmızı-siyahlı ekip, play-off’ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım atmış oldu. Maç sona erdiğinde Van’da adeta bir sevinç seli oluştu. Meydanda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı.