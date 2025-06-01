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Vanspor FK, Şampiyonluk Coşkusu Yaratıyor

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU VATANDA BAYRAM HAVASI ESTİRDİ

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Vanspor FK, şampiyonluk sevinciyle Van’da adeta bir bayram havası yarattı. Kayseri’de oynanan final maçının normal süresi golsüz berabere tamamlandı. Penaltı atışlarında Vanspor FK, 5-4’lük galibiyetle TFF 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

KUTLAMALARIN MERKEZİ BÜYÜK COŞKU DOLDU

Binlerce taraftar, kent merkezinde kurulan dev ekranda maçın heyecanını yaşadı. Penaltıların ardından büyük bir sevinç patlaması yaşanırken, Vanlılar sokaklara akın etti. Caddeler, bayraklarla süslendi ve araç konvoyları oluşturuldu. Meşaleler, davullar ve tezahüratlar, gece boyunca şehri inletti. Kent merkezinde kutlama alanında adım atacak yer kalmadı. Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes bu tarihi başarıyı birlikte kutladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. Vanspor FK’nın zaferi, Van halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonluk coşkusu, kentin dört bir yanında geç saatlere kadar devam etti.

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