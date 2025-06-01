Vanspor FK Şampiyonluk Coşkusu Yaşadı

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Vanspor FK, TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarda 5-4 geçerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, Van’da büyük bir kutlama atmosferi oluşturdu. Kayseri’de gerçekleştirilen maç, normal süresinin golsüz sona ermesiyle büyük bir heyecan yarattı. Penaltı atışları sonucunda Vanspor FK, 5-4 galip gelerek TFF 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

VATANDAŞLAR MAÇIN HEYECANINI YAŞADI

Maç esnasında binlerce taraftar, kent merkezinde hazırlanan dev ekranda karşılaşmayı takip etti. Penaltı atışlarının ardından meydana gelen coşku, şehrin dört bir yanında kutlamalara yol açtı. Vanlılar, bayraklarla donatılan caddelerde araç konvoyları oluşturdu. Meşaleler, davullar ve tezahüratlar gece boyunca şehri inletti. Kent merkezindeki kutlama alanında kalacak yer kalmazken, genç, yaşlı, kadın, erkek herkes Vanspor’un bu önemli başarısını birlikte kutladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ CİDDİ ŞEKİLDE ALINDI

Kutlamalarda güvenlik güçleri, yoğun katılımın olabileceğini göz önünde bulundurarak geniş önlemler aldı. Vanspor FK’nın elde ettiği zafer, Van halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonluk sevincinin etkileri, kent içinde geç saatlere kadar yankı buldu.