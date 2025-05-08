Vanspor, Menemen’i 3-1’le Yendi

GALİBİYET SEVİNCİ

TFF 2. Lig Play-off 1. Turu’nda Vanspor, Menemen FK’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek büyük bir zafer kazanıyor. Bu başarı, Van’da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Kent meydanında dev ekrandan maçı izleyen birçok taraftar, takımının sağladığı bu galibiyetle mutluluk yaşıyor. Alınan galibiyetin ardından taraftarlar, her golde sevinç çığlıkları atarak meşaleler yakıyor ve meydanda kutlamalar gerçekleştiriyor.

RAKİBE ÜSTÜNLÜK

Karşılaşma Menemen İlçe Stadı’nda gerçekleşiyor ve Vanspor, maçın başından itibaren rakibine üstünlük sağlarak sahadan galip ayrılıyor. Bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekip için play-off’ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Van’da sevinç seli oluşuyor. Meydanda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde galibiyetin tadını çıkarıyor.