Vanspor, Şampiyonluk İçin Kutlama Düzenledi

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI DÜZENLENİYOR

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor’u yenerek Trendyol 1. Lig’e çıkması dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırlandı. Futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddelerinde tur atarak taraftarları selamladı. Ardından Van Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TARAFTARIN DESTEKLEME RUHU

Taraftarların marşlar söylediği ve tezahüratta bulunduğu kutlama programında bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, taraftarın her koşulda, yağmur ve çamur demeden takımını desteklediğini ifade etti. Futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Balcı, “Şampiyonluklar ve skorlar unutulur ama fair play ruhu asla unutulmaz. Taraftar, her zaman iyiye ve doğruya yönelik hareketlerini gösterdi. Elbette şampiyonluklar yaşanacak. Seyircimizin tavrıyla Türkiye’ye örnek olacağız. Vanspor’un 1. Lig’de büyük başarılara imza atacağına canıgönülden inanıyorum. Bir teşekkürü de Vanspor’un mücadele ettiği 2. ligdeki şehirlere ve takımlara etmek istiyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler olmazsa bunun bir anlamı yok.” dedi.

25 YILIN HASRETİ SON BULDU

Kulüp Başkanı Erol Temel, “25 yıllık bir hasret yaşıyoruz. Şampiyonluk sizlerin sayesinde geldi. Taraftar olmazsa Vanspor olmaz. Bu takım sizlerle var. Sizlerle gurur duyuyorum. Bir hayalin peşinde gecemizi günümüze katarak yürüdük. Söz verdiğimiz gibi takımı 1. Lig’e çıkardık. Bu, sadece bir şampiyonluk değil yıllardır özlenen umudun yeniden filizlenişidir. Herkesin inancı, duası, desteğiyle yazılmış bir destandır.” ifadesinde bulundu.

Futbolcuların şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla tamamlanan kutlama etkinliğine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve pek çok taraftar da katıldı.