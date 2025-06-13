Vanspor Taraftarları Aboubakar’ı İstiyor

TARAFTARLAR ABOUBAKAR’LA İLGİLİ KAMPANYA BAŞLATTI

Vanspor’un 1. Lig’e yükselmesinin ardından, takımın taraftarları Vincent Aboubakar’ı gündemlerine aldı. Birçok taraftar, sosyal medya platformlarında kampanyalar başlatarak Aboubakar’ı takımlarında görmek istediklerini belirtti. Kırmızı-siyahlı kulübün, bonservisi elinde olan golcü oyuncu için harekete geçeceği bilgisi edinildi.

Vanspor taraftarları, sosyal medyada yapılan çağrılarla dikkat çekmekte. “Vincent Aboubakar’ı kadromuzda görmek istiyoruz” ifadeleriyle, oyuncunun Vanspor forması giymesini beklediklerini ifade ettiler. Bu sırada, Vanspor yönetiminin de taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadığı öğrenildi. Kulüp yönetiminin, Vincent Aboubakar ile kısa süre içinde iletişime geçeceği ve transfer süreci hakkında bilgi alacağı belirtildi.

ABOUBAKAR’IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hatayspor’da geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen Kamerunlu futbolcu Aboubakar, bu süreçte 8 gol atmayı başardı ve 2 asist yaptı. Taraftarların bu transfer için umutları artarken, Vanspor yönetiminin Aboubakar’la yapacağı görüşmelerin sonuçları merakla bekleniyor.