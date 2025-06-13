Vanspor Taraftarları Aboubakar İçin Bekliyor

TARAFTARLARDAN TRANSFER ÇAĞRISI

Trendyol 1. Lig’e yükselerek kentte büyük bir sevinç yaşayan Vanspor’da taraftarlar, transfere odaklanmış durumda. Çok sayıda Vanspor taraftarı, sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-siyahlılar, yaptıkları çağrıda bonservisi elinde bulunan ve kulüp arayışında olan Vincent Aboubakar’ı kadrolarında görmek istediklerini ifade etti.

Taraftarlar, sosyal medyada Aboubakar’ın Vanspor formasıyla giydirildiği görselleri paylaşmaya başladı. Vanspor yönetimi de taraftarların bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Yönetimin, Vincent Aboubakar ile kısa süre içerisinde irtibat kuracağı ve transfer durumu hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN BAŞARILI BİR PERFORMANS

Hatayspor’da geride kalan sezonda 28 maçta forma giyen Kamerunlu futbolcu Aboubakar, 8 gol atıp 2 asist yapmayı başardı. Taraftarların bu transfer isteği, yeni sezon öncesinde büyük bir heyecan yaratıyor.