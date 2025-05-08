Vanspor’un Galibiyeti Van’da Coşkuyla Kutlandı

VAN’DA BÜYÜK COŞKU

Vanspor’un Menemen FK’ya karşı elde ettiği galibiyet, Van’da büyük bir coşku yarattı. TFF 2. Lig Play-off 1. Turu’nda gerçekleşen mücadelede, kent meydanında dev ekranda maçı izleyen yüzlerce taraftar, 3-1’lik sonuçla sevinç içerisinde kutlama yaptı. Takımlarının attığı her golde coşkuyla sevinen taraftarlar, meşalelerle meydanı alevlendirdi. Mücadele Menemen İlçe Stadı’nda gerçekleştirildi.

BÜYÜK BİR ADIM

Vanspor, karşılaşmanın ilk anlarından itibaren rakibine üstünlük kurarak 3-1’lik bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Alınan bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekibin play-off’ta bir üst tura yükselme konusunda önemli bir adım atmasına vesile oldu. Maçın sona ermesiyle birlikte Van’da büyük bir sevinç dalgası oluştu. Meydanda toplanan taraftarlar, coşkuyla tezahüratlar yaparak bu başarıyı kutladı.