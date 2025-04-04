VAR Hakemi Bahis Yaparken Yakalandı!

BULGARİSTAN LİGİ’NDE ŞOK OLAY

Bulgaristan Ligi’nde gerçekleşen bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan bir durum, futbol camiasında büyük yankı yarattı. Karşılaşmanın VAR hakemlerinden birinin, canlı yayın esnasında cep telefonundan bahis sitesinde dolaşırken görüntülenmesi dikkatleri üzerine çekti. Bu anlar, maçın yayını sırasında ekranlara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bahis skandalı, canlı yayında ekranlara gelen bu görüntülerle ortaya çıktı. İzleyicilerin sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladığı bu görüntüler, hızla viral hale geldi. Hakemin, görev başındayken bir bahis platformunda gezindiğinin görüntülenmesi, kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu hemen harekete geçerek konuyla ilgili adım attı. Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı. Olayın ayrıntılarının hızla netleşmesi bekleniyor.

FUTBOLDA BAHİS GÖLGESİ BÜYÜYOR

Futbol dünyasında zaman zaman ortaya çıkan bahis skandalları, bu defa doğrudan bir VAR hakemini hedef aldı. Olayın yankılarının sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi ‘toplumların da durumu yakından inceleyebileceği’ konuşuluyor.