Var Hakemi Bahiste Yakalandı! Skandal Canlı Yayında

BULGARİSTAN LİGİ’NDE VAR HAKEMİNİN BAHİS SKANDALI

Bulgaristan Ligi’nde oynanan bir futbol maçı sırasında yaşanan olay, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Maçın VAR hakemlerinden birinin, canlı yayın esnasında cep telefonundan bahis sitesine girdiği anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler, maçın yayını sırasında tüm seyircilerin gözü önünde gerçekleşti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Skandal, canlı yayın sırasında ekranlara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Seyirciler tarafından sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Hakemin görev başındayken bir bahis platformunda aktif olması, futbol kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

BULGARİSTAN FUTBOL FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin yayılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu acil önlem aldı. Federasyon yetkilileri yaptıkları açıklamada, “VAR hakemleri hakkında derhal soruşturma başlattık” ifadelerini kullandı. Olayın ayrıntılarının en kısa sürede aydınlatılması bekleniyor.

FUTBOL DÜNYASINDA BAHİS SKANDALLARI

Futbol camiasında sık sık gündeme gelen bahis skandalları bu kez bir VAR hakemini vurdu. Uzmanlar, bu olayın etkilerinin sadece Bulgaristan’la sınırlı kalmayacağını, UEFA ve FIFA gibi uluslararası futbol kurumlarının da konuyu incelemeye alabileceğini belirtiyor. Futbolun şike ve bahis tehdidiyle mücadelesi bir kez daha gündeme geldi.