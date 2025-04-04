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VAR Hakemi Maç Sırasında Bahis Yaptı

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FUTBOL CAMİASINI SARAN SKANDAL

Bulgaristan Ligi’nde gerçekleştirilen bir futbol maçında meydana gelen olay, futbol dünyasında geniş yankılar uyandırdı. Karşılaşmanın VAR hakemlerinden birinin, canlı yayında cep telefonuyla bahis sitesinde gezinirken görüntülenmesi dikkatleri üzerine topladı. Bu olay, maç yayınında aniden ekrana yansıdı.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Canlı yayın sırasında olay anının kaydedilmesiyle bahis skandalı gün yüzüne çıktı. İzleyiciler, sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmaya başladı ve bu durum hızla viral hale geldi. Hakemin, maç sırasında bir bahis platformunda bulunması kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

FEDERASYONDAN HIZLI MÜDAHALE

Görüntülerin yayılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu, derhal harekete geçti. Federasyonun yaptığı resmi açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi. Olayın ayrıntılarının bir an önce ortaya çıkması bekleniyor.

BAHİS SKANDALI FUTBOLU SARSIYOR

Futbol dünyasında zaman zaman ortaya çıkan bahis skandalları, bu sefer doğrudan bir VAR hakemini etkisi altına aldı. Olayın sonuçlarının sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi kuruluşların da durumu inceleyebileceği konuşuluyor.

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