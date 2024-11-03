VAR Hakemi Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Belli Oldu

MAÇIN HAKEM KADROSU BELİRLENDİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmada VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan atandı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.

MAÇIN DETAYLARI

Papara Park’ta saat 19.00’da gerçekleşecek bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’a yardımcı hakemlik görevini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman olarak belirlendi. Ayrıca, VAR görevini yürüten Atilla Karaoğlan’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel destek verecek.