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VAR Hakemleri ve Yabancı Dil Problemi

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasının ardından VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Kayıtlarda yer alan dört karşılaşmaya ait pozisyonlarla birlikte özellikle Göztepe-Eyüpspor maçındaki hakem Yasin Kol’un performansı dikkat çekti ve tartışmaları beraberinde getirdi.

HAKEMİN KARARINI ETKİLEYEN DETAYLAR

Yasin Kol, maçın 67. dakikasında Göztepeli Juan’ın şutunun topunun Eyüpsporlu Vezo’ya çarptığı pozisyonda, Portekizli VAR hakemi Bruno Esteves’in uyarısıyla pozisyonu izleyerek elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sırasında hakem Kol için Esteves’in penaltı anlatımını anlayamadığı ortaya çıktı ve karar, diğer hakemler tarafından tercüme edildi. Penaltı atışında topun başına geçen Romulo, başarılı bir vuruşla skoru 1-1’e taşıdı. Bu olay, hakem Yasin Kol’un İngilizce bilgisi ve çok sayıda yabancı oyuncunun bulunduğu Süper Lig’de nasıl bir iletişim kurduğu konularını da gündeme getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF’den olayla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Göztepe-Eyüpspor maçındaki durum, henüz netleştirilememişken, hakem Kol’un yönetimi konusunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

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