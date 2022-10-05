VAR hakemlerinin maaşı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu isimleri belirledi. Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan VAR ve AVAR hakemlerinin maaşı ortaya çıktı.

ürkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR’ları ayırdı. Yani bir hakem ya sahada olacak veya masada. MHK, masa başında 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig’de VAR’ın yanı sıra AVAR’da da görev alıyor.

MHK’nın sezon başında açıkladığı listede 11 hakem yer aldı. İşte VAR hakemleri listesi:

Emre Malok

Özgür Yankaya

Alper Çetin

Erkan Engin

Özgüç Türkalp

Serkan Tokat

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Koray Gençerler

Mustafa Öğretmenoğlu

Bülent Birincioğlu

İşte VAR hakemlerinin maaşı…

TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sıra görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig’de değiştiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR’da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira. Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. TFF 1. Lig’de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücreti ise 3 bin 600 lira.

VAR aylık sabit maaş: 10 bin lira

Süper Lig VAR ücreti: 10 bin lira

Süper Lig AVAR ücreti: 5 bin lira

1. Lig VAR ücreti: 6 bin 800 liraa

1. Lig AVAR ücreti: 3 bin 400 lira

En çok kazanan isim: Alper Ulusoy

30 Temmuz 2022’de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13’ü VAR, 7’si de AVAR’da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı. İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy’u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.