VAR Hataları Yeniden Tartışma Konusu Oldu

VAR HATALARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftasında VAR odasından gelen yanlış kararlar kamuoyunda yeniden tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz sezonda VAR odasında görevli olan yabancı hakemlerin kararları da sürekli tartışma konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başlamadan önce VAR sisteminde yabancı hakemlerin yer almayacağını ve yerli hakemlerin görev yapacağını duyurmuştu. Ancak, ligin ilk iki haftasında meydana gelen VAR hataları, yabancı hakemler konusunu tekrar gündeme getirdi.

KULÜPLERDEN YABANCI HAKEM TALEPLERİ

Özellikle bazı kulüpler, “Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin” şeklinde görüş bildirmeye başladı. Bu talepler sık sık gündeme geldi. Yabancı VAR hakemleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan önemli bir açıklama geldi. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile gerçekleştirdiği değerlendirmelerde yerli hakemlerle devam etme kararı aldı. Bu durum, futbol kamuoyunda farklı tepkilere yol açabiliyor.