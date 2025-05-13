VAR Kayıtları Açıklandı, Futbol Tartışması Başladı

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Süper Lig’in 35. haftasında yapılan maçlara ait VAR kayıtları kamuoyuna açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan bu kayıtlarda, Başakşehir – Fenerbahçe ve Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmalarının detayları dikkat çekiyor.

BAŞAKŞEHİR – FENERBAHÇE MAÇI

Başakşehir – Fenerbahçe karşılaşmasının 55. dakikasındaki konuşmalar şöyle gerçekleşiyor: VAR yetkilisi, “Burak seni potansiyel penaltı için çağırıyorum. 3 numara.” diyor. Burak Pakkan, “Tamam.” diyerek yanıtlıyor. VAR, “Kaleye atılan şut ve temas noktası.” şeklinde bilgi veriyor. Burak Pakkan, “Başka açı istiyorum.” diyor, ancak VAR, “Dur bekle.” yanıtını veriyor. Burak Pakkan, “Normal hızda oynat.” diyerek durumu kontrol etmek istediğini belirtiyor. VAR, “Normal hızda oynatıyorum.” yanıtını veriyor ve Burak Pakkan, “Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon.” ifadesiyle kararında net olduğunu açıklıyor. VAR, “Sen kaldırıyorsun tamam.” şeklinde kapanışı yapıyor.

TRABZONSPOR – GALATASARAY MAÇI

Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmasının 44. dakikasındaki konuşma şu şekilde ilerliyor: VAR, “Atilla beni dinle. Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum.” demekte. Atilla Karaoğlan, “Belki bunu yapabiliriz tamam.” şeklinde yanıt veriyor. VAR, “İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin.” diyor. Atilla Karaoğlan, “Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide.” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. VAR, “Normalde penaltı evet ama…” diyor. Karaoğlan, “Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?” sorusunu yöneltiyor. VAR, “Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum.” diyerek yanıtlıyor. Atilla Karaoğlan, “Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?” ifadesiyle detay istiyor. Son olarak, Karaoğlan, “Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır.” diyor ve VAR, “Evet, doğru.” yanıtıyla bu bölümü tamamlıyor.