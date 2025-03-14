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VAR Uyarısıyla Galatasaray’a Penaltı Kararı Verildi

MAÇTAKİ PENALTI POZİSYONU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u evinde ağırladı. İlk yarıda yaşanan bir olay sonucunda VAR yardımıyla penaltı kazandı. Maçın 41. dakikasında Galatasaray’ın köşe vuruşu sonrası Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi savuşturdu. Bu durumda Galatasaraylı oyuncular, hakem Ozan Ergün’e penaltı itirazında bulundu. Ergün, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu incelemek üzere monitöre yönlendirildi.

VAR İNCELEMESİ VE PENALTI KARARI

Ozan Ergün, inceleme sonrasında Davinson Sanchez’in kafa vuruşunda Safuri’nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek 43. dakikada penaltı kararı verdi. Galatasaray, bu pozisyondan sonra penaltıyı kullanmak için hazırlık yaptı.

PENALTIDAN GELEN GOL

Galatasaray’da penaltıyı kullanacak isim Morata oldu. 45. dakikada İspanyol futbolcu, penaltıdan attığı golle takımı 2-0 öne geçirdi. Böylelikle Morata, sarı-kırmızılı ekipteki ikinci lig golünü de kaydetmiş oldu.

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