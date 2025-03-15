Haberler

VAR Uyarısıyla KIRMIZI Kart Çıktı

KIRIMLI FAUL VE VAR UYARISI

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleştirilen Konyaspor- Beşiktaş maçında dikkat çekici bir olay yaşandı. Konyasporlu Melih Bostan, Gabriel Paulista’ya yaptığı faul sonrası sarı kart aldı. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekrandan izlemeye karar verdi.

KIRMIZI KART KARARI

Ekranda durumu inceledikten sonra Şansalan, Melih’in sarı kartını iptal ederek 27. dakikada genç oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Bu durum, Konyaspor’un mücadelede eksik kalmasına neden oldu. Melih Bostan, bu sezon ligde Konyaspor formasıyla ilk 11’de mücadele ederken, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle de dikkat çekiyordu. Bu, profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bolu’da Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Bolu'da iki akraba arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
Haberler

Denizciler İçin Sertifika Yenilemesi Kolaylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer'de balıkçılarla buluşarak deniz kültürü ve balıkçılıkla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı, istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.