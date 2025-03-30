Varank: “Özel Yalan Söylemeye Devam Ediyor”

ÖZGÜR ÖZEL’İN YALANLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bursa – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalar üzerine, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Varank, “Yolsuzluk soruşturmalarındaki araştırmalarda da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar. Miting sayılarını ifade ederken de, alışkanlık olarak yine bol sıfırlı rakamlarla konuşuyorlar. Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında ‘Ben ayağımı Manisa’da evimde kırdım’ demişti. O yalandan başlayarak seri halinde yalan söylemeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA CEVAPLAR

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaşkanıVarank, Özgür Özel’in “Tayyip Bey, ‘2 kere 2 5 eder’ dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der, bütün hesabı değiştirir” açıklamasına yanıt verdi. Varank, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in benimle ilgili bazı ifadeleri oldu. Öncelikle bu bayram gününde kendisinin böyle bir konuda nahoş açıklamalar ile seviyeyi bu kadar düşürmesini milletimizin takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

POLEMİKLERE YANIT VERDİ

Varank, “Kendisi, bizim çarpıtmalar yaptığımızı, 23 yılın sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden polemik çıkarmaya çalışmış. Aslında ortada hava fotoğrafları var, insanların çekilmiş fotoğrafları var. O hava fotoğraflarıyla, o meydanda kaç kişinin toplanabileceği aslında matematiğin bir konusu” diye belirtti. Varank ayrıca, “Ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını örtmeye çalışıyor. Yolsuzluk soruşturmalarında da bol sıfırlı rakamlarla çalışmalarına alışmışlar” dedi.

YALAN VE SAYI ABARTISI UYARISI

Varank, “Nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa, o miting alanına 2 milyon 200 bin kişinin gelmesi de mümkün değil. Bir Genel Başkan’a yalan söylemek yakışmıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kendisi, bu durumun harita mühendisleri odasının konusu olmadığını, tabipler odasının bir konuyu olduğunu söyledi ve “Siyaset yapıyoruz, bizim vatandaşlara her zaman doğruları söylememiz lazım. Bizim açımızdan bir vatandaşımızın bile kıymeti çok büyüktür” şeklinde vurguladı.