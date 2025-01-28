Varank’tan Bursalı Çocuklara Sinema Hediyesi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA DAVETİYE YAYINLADI

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, film gösterimi öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tüm öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı. Bu çağrıya yanıt veren Bursalı çocuklar, “Rafadan Tayfa Kapadokya” filminin gösterileceği mekana büyük bir ilgiyle katıldı.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Bursalı çocuklar, karne hediyesi olarak aldıkları sinema biletleriyle keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Mustafa Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu etkinlik, öğrenciler arasında büyük bir heyecan yaratırken, sinema gösteriminin gerçekleştiği yer oldukça kalabalık bir izleyici kitlesine ev sahipliği yaptı.