Varank’tan açıklama geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal edilen ürünlerin ülkede üretilmesi için çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘Makine Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Makine sektörü için reel ekonominin lokomotifi dersek yanlış olmaz. İthal ettiğimiz kritik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için büyük bir atılım içerisindeyiz. Servo motorlar, CNC tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Sektör temsilcilerine müjde verelim. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız” dedi.

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) tarafından Şişli’deki bir otelde düzenlenen ‘Makine Zirvesi’ bugün gerçekleşti. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ve MAKFED dernek üyeleri katıldı. Zirvede, yeşil ve dijital dönüşüm konuları tartışıldı.

Zirvenin sanayi ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ekonomilerin küçüldüğü ya da yerinde saydığı 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye, gösterdiği büyüme performanslarıyla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7,3’lük büyüme de bu serinin rastlantı olmadığını ispatladı. Global tedarik zincirlerinin koptuğu bir dönemde, güçlü sanayimiz önemli işlere imza atarak Türkiye’nin alternatif bir üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bunun en somut göstergesi de her ay yeni bir rekor kıran ihracatımız” dedi.