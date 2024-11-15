Vardar: TFF ile Sorunumuz Var Değil Başkanla

BEŞİKTAŞ, TFF DEĞİŞİMİNDE ÖNCÜ OLDUKLARINI VURGULADI

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan değişim sürecinde öncü olduklarını ifade etti. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun verdiği sözleri yerine getireceğine inandığını belirten Vardar, “İbrahim Bey’i iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. Bu da bugünün sorunu değil. 20 senedir yapılanma var orada. Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası” şeklinde konuştu.

YABANCI VAR HAKEMİNE VURGUSU

Orta ve uzun vadede aynı zihniyetin devam etmesi durumunda TFF’nin de yanında olmayacaklarının altını çizen Vardar, yabancı VAR hakeminde ısrarcı olduklarını ifade etti. “Geçmişte hata daha net yapılıyordu. Teknolojinin olduğu yerde, eğitim süreçlerinin olumlu olduğu yerde hakem nasıl bu kadar fazla hata yapabilir? İçlerinde kötülük, art niyet olması lazım” diyerek, mevcut koşulları sorguladı.