Varını Yoğunu Kaybetti, Şükretmeye Devam Ediyor

MAĞDURİYETİN YIL DÖNÜMÜ

6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 dükkan ve 8 evini kaybeden Osman Turan, yaşadığı acı olayın ikinci yılını derin bir üzüntüyle andı. Turan, “8 dükkân ve 8 dairem vardı. Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Allah’a çok şükür bugünlerimizi aratmasın” ifadelerini kullandı. Bu depremlerde, 11 ilde büyük yıkım yaşandı ve 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak anılan bu olayın yıl dönümünde, hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

KİRA ÜCRETİ ÇOCUKLARINDAN

Hatay’ın Antakya ilçesinde sahip olduğu 8 daire ve 8 dükkanı kaybeden esnaf Osman Turan, deprem sonrası göç ettiği Bilecik’te kiracı olarak yaşamaya başladı. Devlet desteği ve çocuklarının yardımıyla geçimini sürdürdüğünü anlatan Turan, “6 yaşından beri çalışıyorum. Esnafın içinde doğdum, esnafın içinde büyüdüm, ileri gelen bir esnaf oldum ama 6 Şubat depreminde bütün mal ve varlığım gitti. Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Hiçbir şeyim kalmadı, hayatım boyunca kiracılık yapmadım. Allah’a, şükür Bilecik’te şimdi kiracı olarak oturuyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun. Kiramı çocuklarım ödüyor. Ben kendi yağımla kavrulup gidiyorum. Çok şükür devletimiz ev kirası veriyor” dedi.

ENKAZ ALTINDAKİ KORKUNÇ ANLAR

Turan, depremin ve ailesinin enkaz altından kurtuluşunu şöyle anlattı: “O gün sabah namazı için kalktım ve abdest aldım. Ardından deprem olmaya başladı. Hanımla benim aramda en az on metre var. Hanım o anda dedi ki, ‘Elini ver bana’ ben de nasıl vereyim yanına gelemiyorum dedim. Çünkü sallantı o kadar şiddetli ki; bir o duvara bir bu duvara vurdu bizi. Allah’a şükür oradan çıktık. Omzumda baya yırtık oluşmuş. Acımızı unutup hemen arabaya bindik ve çocukların evine hareket ettik. Çocuklarımızla bizim aramızda beş kilometre kadar mesafe var, ama nasıl gittiğimi ben de hatırlamıyorum. İki dakikada vardık oraya, aparmanın altında bizim dükkan var market çökmüş. Birinci kat olarak marketin üzerine çökük vaziyette çocukların evi. Dört katlı bina, orada dört dairem, dört dükkanım, vardı hepsi gitti. Çocuklarım 5-6 saat o enkazın altında kaldı. Damatlar kollarıyla çekip kızımı kurtarmaya çalışırken, kızımın kolu çıktı. İtfaiye gelecek diye bekliyoruz, maalesef gelemediler, onları kendi imkanlarımız ile kurtardık. Adana’dan itibaren bütün yollar darmadağın, ulaşım kapalıydı. Herkes can derdinde o sırada. Üzüntümüz bize yeter. Şimdi kendi çocuklarım koymuş sosyal medyaya fotoğraf, görünce çok üzüldüm. Onlar benim canlarım, ciğerimde Allah hepimize sabırlar versin. Mekanları cennet olsun inşallah.”