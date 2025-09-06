Varis Hastaları Sıcak Havalardan Etkileniyor

VARİS HASTALIKLARINDA SICAK HAVA ETKİSİ

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, sıcak havaların varis hastalarının şikayetlerini artırdığını belirtiyor. Bu dönemde hastaların dinlenme sırasında ayaklarını yukarı kaldırmaları, soğuk su uygulamaları yapmaları ve varis çorabı kullanmalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. “Halk arasında ‘varis’ olarak bilinen hastalık, bacaklardaki yüzeyel toplardamar sistemindeki damarların çapının artışıyla meydana geliyor.” diyen Günaydın, varise genetik faktörlerin ve çevresel etmenlerin de neden olabileceğini belirtiyor.

VARİS BELİRTİLERİ VE DOLUŞUM SIKINTILARI

Varisin, kılcal damarlardaki belirginleşmeyle başladığını ifade eden Günaydın, en sık görülen şikayetler arasında bacaklarda sızı, uzun süre ayakta kalmanın sonucu olarak ayak bileğinde ağrı, şişme ve gece kramplarının bulunduğunu söylüyor. Dolaşım yetmezliği hastalıklarının başında varisin geldiğinin altını çizen Günaydın, “Varisi olan hastalarımız çeşitli derecelerdeki yüksek sıcaklıklardan etkileniyor ve şikayetlerinde artış görülebiliyor.” ifadesini kullanıyor.

VARİS HASTALARINA TAVSİYELER

Hastaların yaz aylarında sıcak havalardan etkilendiğini belirten Günaydın, bu nedenle poliklinik ve acil servislere başvuruda belirgin artışlar yaşandığını aktarıyor. İlaç ve cerrahi tedavilerin yanı sıra hastalara uzun süre ayakta kaldıklarında dinlenme dönemlerinde ayaklarını yukarı kaldırmalarını, otururken yüksek seviyede tutmalarını ve fırsat buldukça soğuk su uygulamaları yapmalarını tavsiye ediyor. Varis çorabı tedavisinin ana yöntemlerden biri olduğunu söyleyen Günaydın, bu yüksek sıcakların hastaların uyumunu zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

YANLIŞ BİLGİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Varis hastalarının kilo yönetiminin önemli olduğunu belirten Günaydın, “Kilolarına dikkat etmeleri gerekiyor.” diyor. Ayrıca, doğru olarak bilinen yanlışlara da değinen Günaydın, yüzeyel varisleri olan hastaların beyne ve çeşitli organlara pıhtı atacağı yönündeki çekincelerinin yersiz olduğunu ifade ediyor. “Derin toplardamar sistemi etkilenmediği sürece tedavi altındayken varis hastalığı böyle bir rahatsızlığa neden olmuyor.” şeklinde açıklama yapıyor. Sülük ve hacamat uygulamalarını önermediklerini belirten Günaydın, bu yöntemlerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.