Varis Tedavisi Gereklidir, Uyarıyor

VARİSİN CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTIĞI UYARISI

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, varisin tedavi edilmediğinde önemli sağlık sorunlarına sebep olabileceğini ifade ediyor. Özellikle kadınlarda sık görülen bu rahatsızlığın ilerlemeden tedavi edilmesinin gerekliliği üzerinde duruyor. Cantürk, Medipol Koşuyolu Hastanesi’nde gerçekleştirdiği açıklamada, varisin son yıllarda erkeklerde de artış gösterdiğini belirtiyor. Doğru tanı ve modern tedavi yöntemleriyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

VARİS TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR

Varisin, kadın ve yaşlılarda yaygın görüldüğünü belirten Doç. Dr. Cantürk, “Varis, toplar damarlar içindeki kan akışının yön değiştirmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Normalde ayaktan kalbe doğru olan kan akışı, varisli hastalarda tersine dönüyor ve bu durum kaçak olarak tanımlanıyor. Fizik muayene ve ultrasonografik değerlendirme ile bu sorun kolayca tespit ediliyor” şeklinde açıklama yapıyor.

ÜÇ TEDAVİ YÖNTEMİ BULUNUYOR

Tedavi yöntemini hastanın varis durumuna göre belirlediklerini ifade eden Doç. Dr. Cantürk, “Varis tedavisinde üç ana yöntemimiz mevcut. Damar çıkarmak, yakmak ya da tıkamak. Damar çıkarma, klasik ve hala geçerli bir yöntem. Yakma işlemi lazer veya radyofrekansla gerçekleştiriliyor. Radyofrekans ve lazer, genişlemiş damarlar için oldukça etkili. Bu yöntemle aynı seansta her iki bacağa da müdahale etme imkanı sunuyoruz. Hastalarımız aynı gün ayağa kalkabiliyor ve taburcu olabiliyor” diyor.

KILCAL DAMARLAR İÇİN DAHA KONFORLU YÖNTEMLER

Kılcal damarlar için hızlı ve rahat sonuçlar veren farklı bir tedavi metodu kullandıklarını belirten Doç. Dr. Cantürk, “Köpük tedavisi, anestezi gerektirmeyen ve yaklaşık 15 dakika süren bir uygulama. Özellikle kış aylarında tercih ediliyor ama yaz mevsiminde de yapılabilir. Yazı rahat geçirmek isteyenlere, kış aylarında tedavi olmalarını öneriyoruz” şeklinde bilgiler veriyor.

AMELİYAT SONRASI YENİDEN SAĞLIĞA KAVUŞMA DENEYİMİ

28 yaşındaki Tuğçe Çiçek, varis tedavisi sürecini şu sözlerle aktarıyor: “İki yıl kadar önce bacak ağrılarım aşırı artmıştı. Doç. Dr. Emir Cantürk’e başvurdum. Gereken tetkiklerin ardından ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Kendisiyle olan deneyimim güven vericiydi. Ameliyattan sonra 4 saat içinde yürümeye başladım ve 6 saat sonra taburcu oldum. Diz kapağı ağrılarım ve bacaklardaki ödemim geçti. Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum.”