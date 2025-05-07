“Varşova Üniversitesi’nde Baltalı Saldırı”

POLONYA’DA DEHŞET VERİCİ SALDIRI

Polonya’nın başkenti Varşova, ülkeyi sarsan korkunç bir saldırıyla gündeme geldi. Varşova Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde gerçekleşen bu olayda, elinde baltayla içeri giren bir kişi, üniversite çalışanı bir kadını feci şekilde katletti. Saldırı esnasında bir güvenlik görevlisi de ağır yaralandı.

KATİL SALDIRDIĞI KADININ BAŞINI KESTİ

Yerel saatle 18.40 sularında meydana geldiği bildirilen saldırı, üniversite koridorlarında büyük bir paniğe yol açtı. Tanıkların ifadelerine göre, 22 yaşında olduğu belirlenen Polonya vatandaşı saldırgan, hiçbir uyarı yapmadan elindeki baltayla bir kadına saldırdı ve onu başından hedef aldı. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polonya basınında çıkan haberlere göre, saldırgan kurbanının başını kesti. Ayrıca, üniversite güvenliğine müdahale etmek isteyen bir görevlide baltalı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen güvenlik görevlisi için durum kritik.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve saldırının motivasyonu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor. Olay, Polonya’da üniversite güvenliği ve bireysel silahlanma konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililer, olayın ardından üniversite kampüsünü tahliye edip güvenlik önlemlerini artırırken, öğrenciler ve personel derin bir şok yaşadı.