Varşova Üniversitesi’nde Baltayla Saldırı Gerçekleşti

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Polonya’nın başkenti Varşova, ülkeyi derinden etkileyen korkunç bir saldırının merkezi haline geldi. Varşova Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, elinde baltayla kampüse giren bir kişi, üniversite çalışanı bir kadını acımasızca katletti. Saldırıda ayrıca bir güvenlik görevlisi de ağır yaralandı.

KAMPLARA PANİK YAYAN SALDIRI

Yerel saatte 18.40 sıralarında gerçekleştiği belirtilen bu dehşet verici saldırı, üniversite koridorlarında büyük bir paniğe neden oldu. Tanıkların ifadelerine göre, 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğu açıklanan saldırgan, hiç bir uyarı vermeden elindeki baltayla bir kadına direkt olarak saldırdı ve onu başından vurdu. Kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Polonya basınında yer alan haberlere göre, saldırganın kurbanının başını kestiği iddia edilirken, üniversite güvenliğine müdahale etmek isteyen bir görevlisinin de bu baltalı saldırıdan ağır yaralandığı bildirildi. Yaralı güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin hala devam ettiği aktarılıyor.

SALDIRGANIN YAKALANMASI

Olay yerinde hızla müdahale eden polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve saldırının arka planındaki motivasyon hakkında henüz net bilgi sağlanmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Bu saldırı, Polonya’da üniversite güvenliği ve bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, olayın ardından üniversite kampüsünü boşalttı ve güvenlik önlemlerini artırdı. Öğrenciler ve personel ise bu olay karşısında büyük bir şok yaşadı.