Varto Atletizm Kurslarına Yoğun İlgi Var

ÇOCUKLARDAN ATLETİZM KURSUNA YOĞUN İLGİ

Muş’un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atletizm kursları, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Varto Spor Salonu’nda devam eden antrenmanlar, uzman antrenörlerin gözetiminde sürüyor. Sporcular, performanslarını artırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürüterek, yarışmalara hazırlanıyor.

SPORUN ÖNEMİ VE DESTEKLER

Sporun her koşulda devam etmesi gerektiğini belirten Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, “Spor, hayatın her alanında disiplin, azim ve kararlılık gerektirir. Varto Spor Salonunda azimle çalışan sporcularımız, bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Uzman antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen bu antrenmanlar, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme yolunda önemli bir adım. Bu bilinçle, her türlü zorluğa rağmen spora ve sporcularımıza olan desteğimizi sürdüreceğiz” diyor.