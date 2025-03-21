Varto’da Futbol Kurslarına Yoğun İlgi

FUTBOL KURSU DEVAM EDİYOR

Muş’un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki futbol kursu, uzman antrenörler eşliğinde kesintisiz sürüyor. İlçedeki futbol sahasında gerçekleştirilen bu kurs, genç sporcuların yoğun ilgisini topluyor. Katılımcılara, temel futbol eğitiminin yanı sıra taktik ve teknik çalışmalara da yer veriliyor. Antrenmanlar sırasında sporcular, hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de takım oyununu öğreniyor.

GENÇLERİN SPORA İLGİSİ ARTIYOR

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, futbol kursunun amacı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bu kurs, bölgedeki gençleri spora teşvik etmek ve altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirmek için düzenlendi.” Kursun ilerleyen dönemlerde daha fazla katılımcıyla devam edeceğini de belirten Müdür Taşdemir, gençlerin spora olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.