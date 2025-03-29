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Varto’da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

TRAJİK KAZA GELİŞİYOR

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir çocuk da bulunuyor.

AMBULANS VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza, Muş-Varto karayolu üzerindeki Çaylar mevkiinde gerçekleşti. Sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemedi. Olayın ardından bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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