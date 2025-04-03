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Varto’da Otizm Farkındalık Günü Ziyaretleri

OTOZİM FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Muş’un Varto ilçesinde, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyler ziyaret edildi. Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, farkındalığı artırmak amacıyla ilçedeki otizmli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında otizm hakkında bilgilendirmeler yapılarak ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlendi.

BİREYLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ

Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal yaşama daha fazla dahil olmaları için yürütülecek çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, “Otizm, erken tanı ve doğru eğitimle bireylerin topluma kazandırılabileceği bir farklılıktır. Bizler de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında ilçemizdeki otizmli bireylerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Amacımız, otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak ve ailelerine destek olmaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Farkındalıkla ve anlayışla yaklaştığımızda, otizmli bireylerin hayatlarını daha yaşanabilir kılabiliriz” ifadelerini kullandı.

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