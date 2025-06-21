Varto Kaymakamı Ayyıldız Uğurlandı

ATAMA SONRASI DUYGULU VEDA

Muş’un Varto ilçesinin kaymakamı Musa Ayyıldız, Denizli’nin Serinhisar ilçesine atanmasıyla veda etti. Ayyıldız, görev süresi boyunca halkla kurduğu yakın ilişkilerle dikkat çekti ve bu nedenle yüzlerce Vartolu tarafından duygu dolu bir şekilde uğurlandı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VE BAŞARILAR DİLEĞİ

Hükümet konağının önünde bir araya gelen vatandaşlar, Kaymakam Ayyıldız’a teşekkürlerini sunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Kaymakam Ayyıldız, “Varto’da güzel hatıralar biriktirdim” diyerek tüm ilçe halkına minnettarlığını ifade etti.