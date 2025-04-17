Vaşak Tedavi İçin Van’a Gönderildi

BİTLİS’TE VAŞAK BULUNDU

Bitlis’e bağlı Kireçtaşı köyü yakınlarında bitkin halde bulunan bir vaşak, tedavi süreci için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Kireçtaşı Köyü çevresinde vaşağı bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şubesi ekiplerine bildirdi.

TEHLİKE ALTINDAKİ VAŞAK

Dünyada nesli tükenme riski taşıyan bir tür olarak birinci derecede koruma altında bulanan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan vaşak, bölgeye gelen ekipler tarafından Bitlis’e taşındı. Bitkin durumdaki vaşak, veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavi için Van’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

VAŞAK DOĞAL YAŞAMINA DÖNECEK

Vaşağın tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı açıklandı.