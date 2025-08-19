Vasfi Mangura Hayatını Kaybetti

ŞEHİT BABASININ HAYATINI KAYBETMESİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit düşen Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın babası Vasfi Mangura, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti. Bu acı durumu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan duyurdu.

DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Kıyışkan, “Aziz şehidimiz Fikret Mangura’nın babası, kıymetli büyüğümüz Vasfi Mangura’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” sözlerini kullanarak acısını ifade etti.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Vasfi Mangura’nın cenazesi, bugün ikindi namazını takiben Akhisar’ın Kapaklı Mahalle Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.