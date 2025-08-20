Vasile Gorgos, 30 yıl sonra geri döndü

VAGASI GÖRÜŞÜLÜYOR

Romanya’nın Bacau kasabasında hayvancılıkla uğraşan Vasile Gorgos, 1991 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. O dönemde 63 yaşında olan Gorgos’tan bir daha haber alınamazken, ailesi tarafından yapılan kayıp başvuruları ve yıllar süren aramalara rağmen hiçbir iz tespit edilemedi. Ancak bu durum, tam 30 yıl sonra, 29 Ağustos 2021’de beklenmedik bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 93 yaşına basan Gorgos, kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerle ve o döneme ait bir tren biletiyle ailesinin evinin önünde aniden belirdi.

HAFIZA KAYBI GİZEMİ

Gorgos, sanki sadece kısa bir yolculuğa çıkmış gibi, sessizce arabadan indi. Ancak ilginç olan, yaşlı adamın aradan geçen uzun yılları hatırlamaması. Ona göre hiçbir zaman kaybolmadı; bu süreçte evinde olduğunu ifade ediyor. Tıbbi muayeneler, fiziksel sağlığının oldukça iyi olduğunu ortaya koyarken, hafızasında 1991 ile 2021 arasındaki döneme dair en küçük bir iz bulunmuyor. Yaşlı adam yalnızca kaybolmadan önceki yaşamına dair temel ayrıntıları hatırlıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Ailesi, çiftliği ve doğum tarihi gibi bilgiler hafızasında net bir şekilde yer alıyor. Ancak kaybolduğu 30 yıl boyunca nerede olduğu hâlâ bir muamma. Olay, Romanya’da geniş yankı bulurken, bazı uzmanlar Vasile Gorgos’un durumu için hafıza kaybı veya ağır bir disosiyatif bozukluk olasılığı üzerinde duruyor. Ancak bu gizemli dönüşün ardındaki gerçek hâlâ çözülemiyor.