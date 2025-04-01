Vasiyeti Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı

Sanatçı Volkan Konak, bayram etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İskele kentinde yer alan bir otelde sahne aldığı sırada aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan Konak, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye 00.17’de hayatını kaybetmiş olarak girdiği öğrenilen sanatçıya, uzman hekimlerden oluşan bir ekip tarafından 25 dakikalık bir süre boyunca ileri yaşam desteği verildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen sanatçının durumu düzelmeyince, saat 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTOR

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi, tıp fakültesi öğrencisiyken kendisine destek olan Dr. Ahmet Görkem Yasak gerçekleştirdi. Dr. Yasak, sosyal medyadaki paylaşımında, “20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. ‘Mağusa Limanı’ türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu” ifadelerini kullandı.

VASİYETİNE DAİR AÇIKLAMALAR

58 yaşındaki Konak’ın vefatının ardından, yıllar önce yaptığı bazı açıklamalar gündeme geldi. “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” şeklindeki sözleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Volkan Konak, sahnedeki söylemlerinin bir vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş. Birebir röportajda söylediklerimiz bizi bağlar. Sahnede söylediklerimiz şovdur” dedi. Ayrıca, 24 Şubat 2020’de “Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon’u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım” ifadelerini kullanmıştı.

CENAZE TÖRENİ

Volkan Konak’ın cenaze töreni, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Cenaze, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülecek ve yarın aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.