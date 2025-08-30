Vatan Caddesi’nde Tören Düzenlendi

İSTANBUL’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

İstanbul’da gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vatan Caddesi’nde bir tören yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatan Caddesi’nde düzenlenen etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından askeri geçiş töreni icra edildi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla geçit törenine katılan vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

PROGRAMIN DETAYLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okuyucu tarafından paylaşıldı. 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, günün anlamı ve önemi üzerine bir konuşma yaptı. Deniz Harp Okulu öğrencisi Alperen Dallar, “Donanma Destanı” adlı eseri okurken; Hava Harp Okulu öğrencisi İhsan Sarı “Koca Tepe” şiirini ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Çalışkan “30 Ağustos” adlı şiirini okudu. Aynı zamanda Lal Tuana Tongar da “Bayrak” isimli şiirini paylaştı. Bunun ardından Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Spor Kulübü bir halk oyunları gösterisi düzenledi.

TÖREN GEÇİŞİ VE KATILIM

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tören geçişi yapıldı. İBB Zabıtası’na bağlı personel, Türk Bayrağı açarak yürüyüş yaptı. Ayrıca 1’inci Ordu, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik’e ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi’ndeki etkinliğe katılan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak korteji izledi. Tören, geçit resminin ardından son buldu.